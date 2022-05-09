البنتاغون: روسيا ادخلت قوات جديدة الى أوكرانيا

وقال المسؤول إن القوات الروسية ان القوات الروسية أصبح لديها 97 كتيبة مقاتلة في أوكرانيا وانها لم تحرز أي تقدم يذكر في إقليم دونباس، وزعم أن القوات تعاني من تراجع في المعنويات.واضاف أن "هناك حرب سيبرانية مستعرة بين الأوكرانيين والروس"، مؤكدا أن "قدرات روسيا الإلكترونية تعطل شبكات أوكرانيا الحيوية".وأشار المسؤول إلى أن "الطيران الروسي نفذ نحو 300 طلعة جوية في أوكرانيا خلال 24 ساعة"، مؤكدا أن "روسيا تنفذ قصفا عنيفا على ماريوبول وكذلك أوديسا لمنع تقدم القوات الأوكرانية نحو دونباس".يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا دعما عسكريا واستخباراتيا.