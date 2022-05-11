ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق في كوبا إلى 43 قتيلاً

السومرية نيوز - دوليات



أعلنت السلطات الكوبية أنّ الحصيلة المؤقتة للانفجار العرضي الذي نجم عن تسرّب للغاز ودمّر فندق ساراتوغا الفخم في هافانا ارتفعت إلى 43 قتيلاً.



وقالت وزارة الصحّة إنّ الانفجار الذي وقع صباح الجمعة خلّف أيضاً 54 جريحاً، بينهم 17 لا يزالون في المستشفى.

وانتشلت فرق البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض صباح جثتين، إحداهما تعود لامرأة في الـ77 من العمر والثانية لرجل في الـ55 من العمر.

ووقع الانفجار على ما يبدو بسبب تسرّب للغاز عندما كانت شاحنة صهريج تزوّد الفندق به، وقد دُمّرت أربع من طبقات المبنى الخمس.

وبحسب وزارة السياحة فإنّ 51 موظّفاً كانوا داخل الفندق حين وقع الانفجار. ومن بين هؤلاء هناك 23 لقوا مصرعهم وثلاثة ما زالوا يتلقون العلاج و22 خرجوا من المستشفى.

ولا يزال هناك ثلاثة موظفين في عداد المفقودين هم "نادلتان وطبّاخ".

وكان الفندق يخضع لترميم استعداداً لافتتاحه في 10 أيار بعد عامين على إغلاقه بسبب كورونا.

وشُيّد المبنى عام 1880 ليحوي متاجر، وتحوّل فندقاً عام 1933 ثم مؤسسة فندقية فاخرة في 2005.