شاهد لحظة مقتل الصحفية "شيرين أبو عاقلة" في جنين (فيديو)

السومرية نيوز - دوليات



تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لمقتل قوات الاحتلال الاسرائيلي للصحفية في قناة الجزيرة "شيرين أبو عاقلة" أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين.





Martyr Shireen Abu Akleh in the hospital as her colleagues call for her. She was shot in the head by the Israeli occupation 💔 ##ShireenAbuAkleh #شيرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/n9QX9lURTL — Layla Darwish (@Qplo) May 11, 2022

وأظهر مقطع الفيديو إصابة الصحفية شيرين بطلق ناري بالرأس، وتجلس إلى جانبها زميلتها شذا حنايشة، ومساع من الشبان في سحب أبو عاقلة من أمام نيران قناصة الاحتلال الاسرائيلي.

اللحظات الأولى من اغتيال قناصة الاحتلال للزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين



#شيرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/yxVstY8exG — فلسطين الآن (@paltimes2015) May 11, 2022

وكانت الصحفية شيرين ترتدي السترة الزرقاء التي تؤكد هويتها الصحافية، وكتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية بشكل ظاهر "صحافة" و"PRSS".

اللحظات الاولى لاصابة الصحفية #شيرين ابو عاقلة ..

اغتيال للحقيقة ببث حي ومباشر pic.twitter.com/5CIi9y9QoJ — سماح محاميد (@MhameedSmah) May 11, 2022

وقال رئيس مكتب الجزيرة في فلسطين، وليد العمري، إن "شيرين ارتقت بعد إصابتها برصاص قناص إسرائيلي خلال تغطيتها الأحداث في جنين، مؤكدا أن الاحتلال تعمد اغتيالها في موقعها الذي لم يكن فيه أي اشتباك بين مقاومين وبين قوات الاحتلال".

واتهمت شبكة الجزيرة الإخبارية قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مراسلتها في الضفة الغربية شيرين أبو عاقلة وقتلها "بدم بارد".

واعتبرت الشبكة ما جرى، في بيان، "جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأعلنت الشبكة، الأربعاء، أن مراسلتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهدت بعدما أطلقت عليها قوات الاحتلال الرصاص أثناء تغطيتها عملية اقتحام جنين.

ودانت الشبكة "الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته"، وحمّلت "الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".