بينهم يمني.. إعدام 3 أشخاص في السعودية

السومرية نيوز – دوليات

قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، إنها نفذت ثلاثة أحكام إعدام بشكل منفصل بحق مواطنين سعوديين وشخص يمني الجنسية، بعدما تورطوا في قضايا تجسس وإرهاب منفصلة، بينها قتل رجل أمن.



وذكرت الوزارة أن "تنفيذ الأحكام شمل جاسوسا يمنيا مسؤولا عن استهداف أحد المواقع في المملكة بعدما أرسل إحداثياته للحوثيين"، فيما "يقف أحد السعوديين اللذين نُفذ فيهما الإعدام، خلف قتل رجل أمن، وأدين الآخر بتخزين الأسلحة واستهداف رجال الأمن أيضا". وأضافت أن "أحد أحكام القتل تعزيرا (الإعدام) تم تنفيذه بحق محمد عبدالباسط المعلمي، وهو يمني الجنسية".

