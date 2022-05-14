قتيل خلال احتجاجات في إيران

ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية عن النائب عن مدينة دزفول في خوزستان أحمد آوائي، أن "شخصا من (مدينة) أنديمشك سقط خلال التجمعات الأخيرة في دزفول".ولم يحدد آوائي تفاصيل إضافية بشأن هذا الشخص أو ظروف مقتله وتاريخه.وشهدت عدة مدن إيرانية خلال اليومين الماضيين احتجاجات شارك فيها المئات، رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي.