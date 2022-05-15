أبو الهول "النائم" يثير الجدل في مصر.. ومصدر بالآثار يوضح

وتظهر الصور التي تم تداولها مقارنة بين الصور الطبيعية لتمثال أبو الهول والصورة المتداولة حديثا، حيث يظهر وكأنه نائم، وسط تعليقات تساءل أصحابها عن حقيقة هذه الصور وتعليقات أخرى كانت ساخرة.وتصدر هاشتاج أبو الهول محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.وكتب أحد الناشطين على فيسبوك: أبو الهُول النهاردة الصبح ودون أي تدخُل لعمليات ترميم، التقطت ليه صور كتير النهاردة من ناس كتير وانتشرت بأن "عينه مغمضة"، عيون مقفولة وباين كأنه نام، في ناس بتقول انها اشارة لقُرب حدوث أمر ما".

غمضت ليه يا عم ابو الهول 🤔

مبقتش طايق وشكم ولا عايز اشوف خلقتكم 🙄 pic.twitter.com/poAaC6SB3o — التركي (@elturkey2013) May 15, 2022

وعلق حساب باسم "أسامة" ساخرا "الوصفة يا ابو الهول عاوزين ننام!!".أما "بياض الثلج" فقالت: "كنتوا بتقولوا ابو الهول هينطق ! اهه نام اهه علشان يرتاح من كتر ما بنقولوله انطق ! نام فى سلام يا عم هول هول كفايه عليك 7000 سنه نبطشي".ولم يقتصر الأمر على نشطاء السوشيال ميديا فقط، بل شارك الصور مجموعة من المشاهير من بينهم الإعلامي المصري رامي رضوان، الذي شارك الصور عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" وعلق عليها قائلا: "أبو الهول غمض عينيه.. إزاي يا جدع"، ليقوم بعدها بوضع تعديل للمنشور موضحا أن أحد الأثريين نفى الصور المتداولة.وأكد مصدر من داخل وزارة الآثار المصرية، أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية، وتم تعديلها عن طريق الفوتوشوب من أجل إثارة البلبلة وتصدر الترند.وأضاف المصدر أنه "ليس من المعقول أن يصدق عاقل أن أبو الهول قام بإغلاق عينيه، فكيف لتمثال حجري أن يقوم بهذا؟وأكد المصدر أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيهع تداول شائعات حول أبو الهول ولن تكون الأخيرة، خاصة أن هذا الصرح الأثري العظيم ما زال العالم يتعجب من عظمته وعظمة صنعه".