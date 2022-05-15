بالأرقام.. نسبة المشاركة في الانتخابات اللبنانية حتى الساعة

السومرية نيوز - لبنان



بلغت نسبة الاقتراع في لبنان حتى الساعة الحادية عشرة 14,6 في المئة.



وتوزّعت نسبة الاقتراع بحسب الدوائر وعلى الشكل التالي:



- بيروت الأولى: 9,78 في المئة. - بيروت الثانية: 12,80 في المئة. - جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 13,63 في المئة. - جبل لبنان الثانية (المتن): 18,28 في المئة. - جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 18,16 في المئة. - جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 18,02 في المئة. - الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 15,65 في المئة. - الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 13,13 في المئة. - الجنوب الثالثة (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 16,08 في المئة. - الشمال الأولى (عكار): 10,04 في المئة.



- الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 10,66 في المئة. - الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 20,60 في المئة. - البقاع الأولى (زحلة): 12,57 في المئة. - البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 12,70 في المئة. - البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل): 15,88 في المئة.

