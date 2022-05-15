بريطانيا تدعو لإنشاء "حلف الناتو العالمي"

وقالت تراس بعد وصولها إلى برلين للمشاركة في لقاء وزراء خارجية دول حلف الناتو الذي يعقد هناك اليوم الأحد: "من المهم أن نركز على حلف الناتو العالمي. لأنه أثناء حماية الأمن الأوروبي الأطلسي، نحتاج أيضا إلى الاهتمام بالأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وأضافت: "نعمل بشكل وثيق مع الأوكرانيين والبولنديين وغيرهما لضمان امتلاك أوكرانيا لسلاح يتفق مع مقاييس الناتو"، معبرة في الوقت ذاته عن "دعمها الحاسم" لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.