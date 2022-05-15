لبنان.. هيئة الإشراف تتوعد مخترقي الصمت الانتخابي بإجراءات "فورية"

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "هيئة الإشراف ومن خلال التقارير التي تردها من غرفة العمليات التابعة لها وبنتيجة رصدها المباشر لمجريات العملية الانتخابية، أشرت حصول مخالفات بالمئات ناتجة من خرق الصمت الانتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية".وأشارت إلى أنها "تعكف على درس التقارير عن هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، منها الإحالة على المراجع القضائية المختصة".وأكدت أن "الاستمرار بمواكبة العملية الانتخابية حتى إقفال صناديق الاقتراع، لذا تطلب من وسائل الإعلام كافة والمرشحين والجهات السياسية، الالتزام الفوري للصمت الانتخابي، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الانتخاب".