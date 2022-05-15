زلزال يضرب وسط ايران

وذكرت وكالة فارس الإيرانية بأن "الهزة كانت بقوة 4.1 وضربت ضواحي مدينة راور في محافظة كرمان عند الساعة الـ 17 و14 دقیقة على خط الطول 56.78 والعرض 31.48 وفي عمق 9 کیلومترات داخل الأرض، وعلى بعد 24 کیلومترا من مدينة راور و135 کیلومترا من مدينة کرمان كبرى مدن المحافظة".وقال قائممقام مدينة راور مالك أجدري إن "الزلزال الذي ضرب راور لم يخلف أي خسائر حسب المعطيات الأولية".