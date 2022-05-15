لبنان.. بدء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية

واستمر الاقتراع بين السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (5:00 ت.غ) والسابعة مساء (17:00 ت.غ).وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) ببدء عملية فرز الأصوات في حضور مندوبي اللوائح والمرشحين.وتتنافس 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان الذي ينتخب أعضاؤه بدورهم رئيس البلاد.وعقب إغلاق مراكز الاقتراع، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مقر وزارة الداخلية: "نتمنى أن تنتج الانتخابات مجلس نواب جديد لانتشال لبنان من أزمته الحالية".وأضاف ميقاتي، في مؤتمر صحفي، أن "نسب الاقتراع تجاوزت الـ50 في المئة في كثير من المناطق اللبنانية بالإضافة إلى انتخابات المغتربين والتي تعتبر إنجازا مهما للدولة اللبنانية".وقبل أربع ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة حوالي 33 بالمئة، وفق أرقام وزارة الداخلية الرسمية.وبلغ عدد الناخبين 3.9 ملايين، بينهم 225 ألف ناخب في الخارج أدلوا بأصواتهم الأسبوع الماضي.ومن المنتظر أن يبدأ ظهور النتائج الأولية صباح يوم غد الاثنين على أن تعلنها وزارة الداخلية في وقت لاحق.