السعودية.. إنقاذ ركاب يخت غرق في البحر الأحمر

ونشر الحساب الرسمي لحرس الحدود السعودي على "تويتر" مقطعا مصورا لعملية الإنقاذ، واليخت الغارق.وأشار الحساب إلى أن مركز حرس الحدود في أبحر أنقذ 13 شخصا بعد أن تعرض يختهم للغرق، مؤكدا أنه تم إنقاذهم وإجلاؤهم إلى المركز وتقديم المساعدة لهم ونقل 3 مصابين للمستشفى.وفي منطقة جدة عثرت دوريات حرس الحدود على شخصين في عرض البحر بعد تأخرهما عن العودة عن الوقت المحدد وفقدانهما واسطتهما البحرية، وتم إنقاذهم، بحسب منشور حرس الحدود.وأضاف المنشور بأن حرس الحدود في جازان أنقذ طفلة من الغرق ونقلها للمستشفى، وكذلك أنقذ واسطة بحرية وطاقمها بعد تعطلها في عرض البحر وقدم المساعدة لها.