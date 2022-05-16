لبنان.. إعلان نتائج الانتخابات في 5 دوائر

وقال مولوي في مؤتمر صحافي، "استطعنا تنظيم الانتخابات البرلمانية رغم كل الصعوبات وحملات التشكيك"، مبيناً أن "نسب الاقتراع جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة".وأشار إلى أن "النتائج تظهر تباعا وستظهر بمجرد توثيقها بشكل نهائي"، معلناً النتائج الرسمية لخمس دوائر انتخابية من أصل 15، مبيناً أن نسب الاقتراع جيدة وهي قريبة جدا من الانتخابات التشريعية السابقة.وأكد، أن "الانتخابات ناجحة ونسبة الشوائب قليلة جداً نسبة لعدد الدوائر الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الحديث عن صناديق اقتراع مفقودة في بعض الدوائر الانتخابية غير صحيح".