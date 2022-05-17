انتخابات لبنان 2022: النتائج الرسمية لـ128 نائباً (صور)

السومرية نيوز - دوليات



48 ساعة على الانتخابات النيابية في لبنان حتى أعلنت النتائج الرسمية النهائية، حاملةً حزمة مفاجآت وخروقات لقوى التغيير لم تكُن في حسابات استطلاعات الرأي سابقاً.



وأظهر إحصاء لرويترز للنتائج الرسمية أن حزب الله وحلفاؤه حصلوا على 62 مقعدا في البرلمان اللبناني، ما يعني فقدهم للأغلبية داخل البرلمان المؤلف من 128 عضوا".

وبعدما أعلن وزير الداخلية بسام مولوي نتائج 12 دائرة مثبّتة لدى لجان القيد العليا، أمس الإثنين، أعلن اليوم نتائج الدوائر الثلاث المتبقية وهي بيروت الثانية، الشمال الأولى والثانية.





1- الشمال الأولى: محمد يحيى، محمد سليمان، وليد البعريني، جيمي جبور، أسعد درغام، سجيع عطية، أحمد رستم



2- الشمال الثانية: أحمد الخير، عبدالعزيز الصمد، جهاد الصمد، أشرف ريفي، طه ناجي، إيهاب مطر، عبدالكريم كبارة، رامي فنج، الياس الخوري، فراس السلّوم وجميل عبود



3- بيروت الثاينة: أمين شري، ابراهيم منيمنة، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلس، عماد الحوت، ملحم خلف، محمد خواجة، نبيل بدر، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، إدغار طرابلسي



وفي اللائحة التالية، أسماء النواب الـ128 الجدد في البرلمان اللبناني لعام 2022: وهي على الشكل التالي:1- الشمال الأولى: محمد يحيى، محمد سليمان، وليد البعريني، جيمي جبور، أسعد درغام، سجيع عطية، أحمد رستم2- الشمال الثانية: أحمد الخير، عبدالعزيز الصمد، جهاد الصمد، أشرف ريفي، طه ناجي، إيهاب مطر، عبدالكريم كبارة، رامي فنج، الياس الخوري، فراس السلّوم وجميل عبود3- بيروت الثاينة: أمين شري، ابراهيم منيمنة، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلس، عماد الحوت، ملحم خلف، محمد خواجة، نبيل بدر، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، إدغار طرابلسيوفي اللائحة التالية، أسماء النواب الـ128 الجدد في البرلمان اللبناني لعام 2022: