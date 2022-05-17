طالبان: أنباء سارّة قريبا بشأن مدارس الفتيات

السومرية نيوز – دوليات



قال وزير الداخلية في حكومة حركة طالبان، سراج الدين حقاني، إن "أنباء سارة جدا"، ستعلن قريبا، بشأن عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية في البلاد.



وقال حقاني، إنه "لا أحد يعارض تعليم النساء في أفغانستان".

وكانت الحركة أغلقت المدارس الثانوية وكليات الفتيات بعد ساعات فقط من إعادة فتحها قبل شهرين.

وأثارت العودة غير المتوقعة عن قرار فتح تلك المؤسسات بأمر من القائد الأعلى للحركة والبلاد هبة الله أخوند زاده، غضب المجتمع الدولي.

وأضاف أن بإمكان الفتيات الذهاب إلى المدرسة الابتدائية، وأردف في أول مقابلة تلفزيونية له على الإطلاق: "إلى جانب هذه المستويات، يتواصل العمل على آلية" لإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات.

ولفت سراج الدين حقاني إلى أن هذه "الآلية" مرتبطة بالزي المطلوب للطالبات، مشددا على أن التعليم يجب أن يقوم على أساس "الثقافة" الأفغانية و"القواعد والمبادئ الإسلامية"، مشيرا "بشكل أعم" إلى قضية ارتداء الحجاب.

وطالبت حركة طالبان بعد عودتها للسلطة النساء بارتداء الحجاب على الأقل، لكنها فرضت عليهن مطلع أيار/ مايو ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ويفضل البرقع، وهو أمر كان إلزاميا خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.

وقال إن "من يؤتمن على بناته أو أخواته يفعل ذلك على أساس الثقة الكاملة. يجب أن نهيئ الظروف لضمان شرفهن وسلامتهن. نحن نتخذ إجراءات لهذا الغرض".