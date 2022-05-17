القبض على نجل برلماني مصري شهير بتهمة قتل عامل نظافة

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، لفظ عامل نظافة أنفاسه، متأثرا بالضرب بعد الاعتداء عليه من قبل نجل النائب عن حزب مستقبل وطن، محمد الحسيني، الذي تم انتخابه للمرة الثانية على التوالي من قبل أهالي بولاق.وكشفت التحريات الأولية أن نجل النائب الحسيني فقد هاتفه المحمول في أحد الأماكن القريبة من مكان جمع قمامة، وتوجه مع ابن عمه إلى المكان للبحث عن الهاتف، لمشاهدة كاميرات المراقبة. وبعد مشاهدة الكاميرات، تبين حصول عامل جمع القمامة على الهاتف.وبحسب التحريات: "بعد مشادة كلامية، قام نجل الحسيني بالاعتداء على عامل جمع القمامة ومعه آخرون، حتى لقي العامل مصرعه". وتم عرض المتهمين ومن بينهم نجل النائب الحسيني، على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بحسب إعلام محلي.