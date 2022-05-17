بيع ورقة نقدية فلسطينية نادرة بــ173 ألف دولار في لندن

ووجد بول وايمان المتطوع في منظمة أوكسفام، ورقة نقدية غير معتادة في صندوق من العناصر المتبرع بها.وكانت الورقة النقدية النادرة تصدر لمسؤولين كبار في عهد الانتداب البريطاني في فلسطين عام 1927.وعثر بول وايمان، المتطوع في منظمة أوكسفام للأعمال الخيرية في فرع برينتوود في مدينة إسيكس على الورقة النقدية، واتصل بدار المزاد، حيث قيم الخبراء الورقة النقدية الفلسطينية بـ 30 ألف جنيه إسترليني، لكن عدة رجال اعمال فلسطينيين من الولايات المتحدة وبريطانيا أبدوا اهتماما باقتناء الورقة النقدية النادرة التي بيعت بأكثر من أربعة أضعاف تقييمها لكثرة الراغبين بها خلال المزاد الذي عقد في دار سبينك للمزادات في لندن.قال بول: "أدركت أنني كنت أحمل شيئا في يدي نادر للغاية.. لم أستطع أن أصدق ذلك عندما ذهبت مقابل 140 ألف جنيه إسترليني".وأضاف بول: "إنه لأمر رائع أن أعرف أنني لعبت دورا في جمع الكثير من الأموال لعمل أوكسفام لمساعدة أفقر الناس في العالم".وقالت إيلين فونغ، المتخصصة في الأوراق النقدية في سبينك: "من المعروف وجود أقل من عشرة من هذه الأوراق النقدية.. وكانت تصدر لكبار المسؤولين في ذلك الوقت كعربون تقدير لخدماتهم".