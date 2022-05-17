أول تعليق لمحمد بن زايد بعد تسلمه رئاسة الدولة

ونشر محمد بن زايد تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها: "رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد".ويوم السبت الماضي، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للرئيس الراحل خليفة بن زايد.وتوفي خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.