بغداد تستضيف اجتماعاً بين السعودية وإيران

وأوضح القدوسي بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية الثلاثاء أنه تم التوصل إلى اتفاقات أولية في محادثات تطبيع العلاقات بين طهران والرياض والتي بدأت في أبريل 2021.وأضاف: "في المستقبل القريب، سيعقد لقاء بين وزير خارجيتنا حسين عبد اللهيان ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في العاصمة العراقية بغداد".وتابع: "خلال اللقاء سيتم مناقشة القضايا الثنائية وفتح السفارات والقضايا الإقليمية لا سيما الأزمة في اليمن".ولم يدل المسؤول الإيراني بمعلومات عن موعد اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية البلدين.