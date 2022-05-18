فرار أكثر من نصف مليون هندي من فيضانات

وحذرت السلطات الهندية في ولاية آسام، الواقعة في شمال شرقي الهند، من أن الوضع قد يزداد سوءا.وفاض نهر "براهمابوترا"، أحد أكبر الأنهار في العالم والذي يمتد إلى بنغلادش المجاورة، على ضفتيه على مدى الأيام الثلاثة الماضية في آسام مما أغرق أكثر من 1500 قرية.وغمرت الأمطار الغزيرة أغلب أرجاء الولاية واستمرت يوم الأربعاء، مع توقع استمرارها خلال اليومين المقبلين.