إليزابيث بورن أوّل رئيسة وزراء فرنسية منذ 30 عامًا.. وهذه رسالتها للفتيات

وفي التفاصيل، كرّست بورن ترشيحها للمنصب إلى جميع الفتيات الصغيرات، مخاطبة إياهنّ بالقول: "ابذلن ما في وسعكن لتحقيق أحلامكنّ".

ووصفت نفسها بأنها "تكنوقراطية يسارية" إلى درجة أن رئيس الأغلبية البرلمانية كريستوف كاستانيه كان يلقبها: "بوزيرة الإصلاحات المستحيلة التي أصبحت ممكنة".

وشددت في كلمتها على ضرورة التحرك بسرعة وبقوة لمواجهات التحديات المناخية والبيئية.

وتتمتع بورن بخبرة في مجال البيئة، إذ كانت رئيسة مكتب ديوان وزيرة البيئة السابقة سيغولان روايل سنتي 2014 و2015.

وقد عملت بورن كذلك لدى ليونال جوسبان خلال التسعينات، عندما كانت وزيرة لعملية الانتقال البيئي من تموز 2019 حتى تموز 2020، أي بعد استقالة فرانسوا روجي، وقبل تسمية باربارا بومبيلي.

وتبلغ رئيسة الوزراء الجديدة 61 عامًا وهي متخصّصة في مجال الهندسة المدنية وشغلت في الفترة الأخيرة منصب وزيرة العمل في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الأولى.

وتعتبر بورن السيدة الأولى التي تتولى منصب رئاسة الوزراء منذ أكثر من 30 عامًا بعد إديث كريسون التي تولته في الفترة بين عامي 1991-1992 خلال رئاسة فرانسوا ميتران (1981 – 1995).

وستجري الانتخابات البرلمانية بين 12-19 حزيران، لكن شكوكا تحيط بما ستسفر عنه، ما يثير تساؤلات بشأن طول فترة ولاية بورن إذ يشكل تحدي الفوز أولوية سياسية بالنسبة لماكرون في حال أراد الحفاظ عليها.

فهل تستمرّ بورن في تسيير شؤون الحكومة أو تفرض نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة اسما جديدا؟