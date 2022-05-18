السلطات الإماراتية تصدر تحذيراً لمواطنيها

ودعت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي السائقين إلى "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظا على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".ولم يكن بالإمكان رؤية برج خليفة، أعلى مبنى في العالم (828 مترا)، بسبب العاصفة، بحسب وكالة "فرانس برس".ونشر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات تحذيرا داعيا الناس إلى "الانتباه".وتسبّبت العواصف الترابية المستمرة منذ أيام في تعطيل الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ودخول آلاف الأشخاص إلى المستشفيات في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط، في ظاهرة يرجح أن تزداد سوءا خلال السنوات المقبلة.