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أصغر عمدة لأغنى بلدية في بريطانيا مسلم

دوليات

2022-05-18 | 18:05
أصغر عمدة لأغنى بلدية في بريطانيا مسلم
المصدر:
روسيا اليوم
1,934 مشاهدة

نجح الشاب البريطاني ذو الأصول المغربية حمزة تاوزال بتحقيق إنجاز تاريخي بتقلده منصب العمدة في واحدة من أرقى وأغنى مناطق العاصمة لندن.

وتمكن تاوزال البالغ من العمر 22 عاما من الظفر بمنصب عمدة بلدية "ويستمنستر" في قلب العاصمة البريطانية، عقب فوز حزب العمال في الانتخابات المحلية التي جرت في أبريل الماضي.

وتاوزال الذي حصل مؤخرا على درجة الماجستير في الشؤون العالمية، تعهد بتغيير الدور غير السياسي مع الحفاظ على تقاليده، وقال: "هذا شرف حقيقي وامتياز ومفاجأة".

وأضاف: "هذه وظيفة فوق السياسة، لذلك عليك إبقاء المكتب بعيدا عن أعمال المجلس اليومية وإلا سيفقد أهميته. أريد أن أخرج أكثر إلى المجتمع، حتى يعرف الناس ما يفعله العمدة وأريد حقا تغيير ذلك خلال السنة التي سأمضيها في هذا المنصب".

وأِشار تاوزال إلى أن انتخابه لهذا المنصب هو الأبرز في مسيرة مهنية بدأت قبل ست سنوات فقط، عندما أصبح نائباً عن الشباب. وبعد ذلك بعام انضم إلى حزب العمال واختير كمرشح في كوينز بارك ليحل محل ألدرمان باري تايلور.

كما تم انتخابه كعضو مجلس مدينة وستمنستر في عام 2018 ، ليصبح أصغر عضو فيها على الإطلاق.
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