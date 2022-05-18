تخصص لدول عدة.. تعهد دولي بتقديم 12 مليار دولار

وقال البنك الدولي في بيان إن تعهده البالغ 12 مليار دولار سيرفع التزامه الإجمالي بالأموال غير المنفقة إلى 30 مليار دولار من ميزانية قدرها 170 مليار دولار لأنه يسعى إلى منع البلدان منخفضة الدخل من التعرض للمجاعة والاضطرابات السياسية.وأوضح أن "الجزء الأكبر من هذه الموارد سيذهب إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ووسط آسيا وجنوبها، لافتا إلى أنه "من شأن المساعدات أن تدعم الزراعة في تلك البلدان والحماية الاجتماعية للتخفيف، من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودعم مشاريع إمداد المياه والري".