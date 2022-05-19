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بيع مزهرية صينية مقابل 1.8 مليون دولار (صور)!

دوليات

2022-05-19 | 03:50
بيع مزهرية صينية مقابل 1.8 مليون دولار (صور)!
414 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
باع رجل مزهرية ورد صينية اشتراها والده بمبلغ ضئيل لوضعها في المطبخ، وذلك مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.8 مليون دولار) في مزاد علني أقيم في العاصمة البريطانية لندن أخيرا.

وذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن "المزهرية يعود تاريخها للقرن الثامن عشر، وقيمة القطعة الأثرية المذهبة قُدرت مبدئيا بنحو 186 ألف دولار". 

ونقلت عن شركة "دارويتس" للمزادات التي باعت المزهرية قولها إن "البائع ورثها عن والده الطبيب الجراح الذي اشتراها في الثمانينيات مقابل بضع مئات من الجنيهات".

وأضافت ”لم يكن البائع على علم بقيمتها، فاحتفظ بها في المطبخ، إذ اكتشفها أحد الخبراء الذين زاروا الرجل في منزله".

وقالت دار المزادات إن المزهرية الخزفية، التي يبلغ ارتفاعها قدمين، مزينة بعلامة ختم من ستة أحرف مميزة لعصر تشيان لونغ (1736-1795) على طول قاعدتها.

وأضافت الشركة أن المزهرية صُنعت لديوان الإمبراطور تشيان لونغ وهو الإمبراطور السادس لسلالة تشينغ الصينية، وكان من المفترض أن يتم تصنيعها باستخدام تقنيات التسخين المبتكرة لتحقيق ألوانها: الأزرق، والذهبي، والفضي.

وقالت ”يجب أن يتم حرق المزهرية على درجة حرارة تقارب 2200 درجة فهرنهايت (1200 درجة مئوية) لتحقيق الظل الأزرق الكوبالت، في حين أن اللون الفيروزي الداخلي والألوان الخارجية الذهبية والفضية تم تحقيقها في فرن مناسب“.

ولفتت الشبكة إلى أن الاسم الصيني لهذا النوع من المزهريات هو ”تيانكيوبينغ“، والذي يترجم إلى ”إناء الكرة الأرضية السماوي“ ويصف شكلها الكروي.

وأوضحت الشركة أنه لم يكن هناك أي مزهريات ”تيانكيوبينج“ أخرى موثقة بالتصميمات ذاتها من الذهب والفضة؛ ما يجعلها نادرة للغاية.

بدوره، قال مارك نيوستيد، مستشار متخصص للسيراميك والأعمال الفنية الآسيوية في الشركة، إن عطاءات الشراء خلال المزاد جاءت من بضع دول، أبرزها: الصين، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة، وبريطانيا، مضيفا ”تظهِر النتيجة ارتفاع الطلب على أجود أنواع البورسلين المنتج في العالم“.

ووفقا للشبكة، حصل عدد من القطع الأثرية النادرة الأخرى على أسعار بَيع عالية أخيرًا، إذ حقق وعاء صيني باللونين الأزرق والأبيض من القرن الخامس عشر بِيع في ساحة شعبية مقابل 35 دولارًا سعرًا وصل إلى 721.800 دولار في مزاد علني.
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