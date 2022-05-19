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نحو 60 مليون نازح.. عدد قياسي للنازحين داخليا بالعالم في 2021

دوليات

2022-05-19 | 05:08
نحو 60 مليون نازح.. عدد قياسي للنازحين داخليا بالعالم في 2021
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السومرية نيوز – دوليات
أجبرت النزاعات والكوارث الطبيعية ملايين الأشخاص على النزوح داخل بلدانهم العام الماضي؛ ما رفع العدد الإجمالي للنازحين إلى مستوى قياسي، وفقا لدراسة أصدرتها منظمتان غير حكوميتين، الخميس.

وبلغ عدد النازحين داخليا 59,1 مليون عام 2021 نصفهم تقريبا دون سن الثامنة عشرة، وفقا لمركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) والمجلس النروجي للاجئين (NRC).
 
ويستمر هذا العدد الذي لا يشمل اللاجئين خارج بلدانهم الأصلية، في الارتفاع ويفترض أن يبلغ مستوى قياسيا في العام 2022 بسبب الاجتياح روسيا لأوكرانيا الذي بدأ في الـ24 من شباط/ فبراير.
 
وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها عدد النازحين داخليا مستوى قياسيا في عشر سنوات، بعد العام 2020 الذي شهد عددا قياسيا من عمليات النزوح بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية.
 
وقالت ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز رصد النزوح الداخلي، خلال مؤتمر صحافي، إن "العام 2022 سيكون قاتما" خصوصا مع الحرب في أوكرانيا".
ونزح أكثر من ثمانية ملايين شخص داخل أوكرانيا بعد مرور أكثر من شهرين على بدء الاجتياح الروسي للبلاد، وفق أرقام الأمم المتحدة.
 
من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين يان إيغلاند إلى أن الوضع في العالم ”لم يكن بهذا السوء من قبل"، مؤكدا أن "العالم ينهار".
وأوضح، "الوضع اليوم أسوأ بكثير مما توحي به هذه الأرقام. نحن نحتاج إلى أن يغيّر قادة العالم طريقة تفكيرهم من أجل تجنب الصراعات وتسويتها لإنهاء هذا الارتفاع الحاد في المعاناة الإنسانية".
 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
والعام الماضي، كانت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المنطقة التي سجلت أكبر عدد من حالات النزوح الداخلي (العديد من الأشخاص تنقلوا مرات عدة) شملت أكثر من 5 ملايين شخص في إثيوبيا وحدها، وهي دولة تعاني جفافا خطرا وحيث اندلع صراع نهاية العام 2020 في إقليم تيغراي.
 
وهذا أعلى رقم يسجّل في بلد واحد.
كذلك سُجّلت أعداد قياسية العام الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان، حيث أجبرت عودة طالبان إلى السلطة بالإضافة إلى الجفاف، الكثير من السكان على الفرار من ديارهم.
وفي بورما حيث سيطر الجيش على السلطة بعد انقلاب في شباط/فبراير 2021، وصل عدد النازحين أيضا إلى مستوى قياسي.
 
في المقابل، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى مستويات نزوح منذ عشر سنوات، مع تراجع الصراعات في سوريا وليبيا والعراق بعض الشيء، لكن العدد الإجمالي للنازحين في المنطقة ما زال مرتفعا.
 
فما زال لدى سوريا أكبر عدد من النازحين داخليا بسبب النزاع، 6,7 مليون نهاية العام 2021، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية (5,3 مليون) وكولومبيا (5,2 مليون) وأفغانستان واليمن (4,3 مليون).
 
كوارث طبيعية
ورغم ارتفاع حالات النزوح المرتبطة بالصراعات، تبقى الكوارث الطبيعية السبب الرئيس وراء معظم حالات النزوح الداخلي الجديدة (23,7 مليون في العام 2021).
ويُعزى ما لا يقل عن 94% من حالات النزوح هذه إلى الكوارث الجوية والمناخية، مثل: الأعاصير، والفيضانات، والجفاف، وهي ظواهر تزداد تواترا وشدة بسبب تغير المناخ.
 
وسُجّل 70% من حالات النزوح الداخلي المرتبطة بالكوارث الطبيعية عام 2021 في الصين والفليبين والهند.
وفي أماكن، مثل: موزمبيق، وبورما، والصومال، وجنوب السودان، تتداخل الأزمات وهو أمر يؤثر على الأمن الغذائي ويفاقم هشاشة وضع ملايين الأشخاص.

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