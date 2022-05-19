طبيبة روسية تحدد أخطر موسم للمصابين بأمراض القلب

وتقول الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "غالبا ما يحدث احتشاء عضلة القلب في الشتاء والخريف ويتزامن مع فترة انتشار أمراض البرد والإنفلونزا. وعموما يمكن أن يكون للعدوى دور كبير في تحفيز وتطور العديد من الأمراض مثل تصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب".ووفقا لها، يعتبر الصيف فترة خطيرة للعديد من الأمراض بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة في الفترات الحارة. ولكن هذه مسألة سهلة الحل، حيث يكفي شرب المزيد من السوائل (ما لا يقل عن لترين) في اليوم، وأكثر من ذلك عند التعرق. كما يمكن إجراء الفحوص اللازمة لتحديد ما إذا كان الشخص معرضا لخطر أمراض القلب والأوعية الدموية.