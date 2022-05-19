إسرائيل تعلن إحباط محاولات إيرانية لخطف شخصيات إسرائيلية

وقالت الصحيفة، إن "جهاز الشاباك كشف نشاطا إيرانيا يتمثل في انتحال شخصيات باحثين ورجال أعمال وصحفيين ومحاولة التواصل مع شخصيات إسرائيلية كبيرة منهم ضباط سابقون واستدراجهم من خلال دعوتهم لحضور مؤتمرات أو مقابلات في مكان ما بالخارج بهدف اختطافهم أو إيذائهم".وبحسب "الشاباك"، فإنه "تتواصل المحاولات الإيرانية لإجراء اتصالات مع مواطنين في إسرائيل من خلال الشبكات الاجتماعية وباستخدام هويات مزورة، لإقامة علاقة اجتماعية أو غرامية، وأنها تهدف إلى استدراج إسرائيليين إلى خارج البلاد واختطافهم أو استهدافهم".وأشار "الشاباك" في وقت سابق، إلى كشفه عن "شبكة إيرانية، عملت في الأشهر الأخيرة على رصد وتجنيد إسرائيليين بهدف جمع المعلومات، وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".