أمير قطر يعلن أستعداد بلاده لتزويد أوروبا بالغاز

وأعرب الشيخ تميم خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز عن "استعداد قطر للمساعدة في استقرار أسواق الطاقة، والتوصل لحل أزمة الغاز العالمية، مؤكدًا أن التبادل التجاري مع ألمانيا ازداد بنسبة 80% ليصل إلى 3 مليار دولار".وأضاف، أن "الأمن في مجال الطاقة مهم، في المرحلة الراهنة، وهذا الاستثمار مهم بالنسبة لقطر لاستكشاف الأسواق الجديدة، مشيرًا إلى أن أوروبا سوق واعد".يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، زار ألمانيا، اليوم الجمعة؛ لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني وأمن الطاقة في أوروبا، في ضوء مخاوف الإمداد وارتفاع الأسعار وسط الصراع في أوكرانيا.