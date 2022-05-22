"سي إن إن": بايدن قد يلتقي "بن سلمان" الشهر المقبل

السومرية نيوز – دوليات

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس جو بايدن قد يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشهر المقبل، لأول مرة منذ وصوله للبيت الأبيض.



وقالت شبكة "سي إن إن"، إن مصادر أمريكية أكدت أن اللقاء قد يعقد الشهر المقبل خلال جولة خارجية يقوم بها بايدن، دون تأكيد ما إن كان بايدن سيزور الرياض أم لا.

فيما لا يزال البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي هذه الأنباء.

من جهته، نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقالا، كتبه روب كريلي، كبير المراسلين السياسيين الأمريكيين للموقع، قال فيه إن هذه الأنباء هي أحدث مؤشر على تراجع الرئيس الأمريكي عن وعده بجعل السعودية "تدفع الثمن" بعد جريمة اغتيال الكاتب جمال خاشقجي.

وأشار المقال إلى أن "هذه الخطط تمثل شهورًا من المناورات الدبلوماسية، حيث يبحث بايدن عن علاقات أفضل مع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وسط أسعار الغاز المتذبذبة في الداخل الأمريكي".

ولفت الموقع إلى أن البيت الأبيض لم يرد على طلبه التعليق على هذه الأنباء.

ونقل موقع الصحيفة البريطانية عن مسؤول أمريكي سابق مطلع على هذه الخطط، قوله إنه "يجب أن تعتمد على حدوث شيء كهذا، فالأمر يتعلق فقط بالوقت، وليس إذا".

من جهته، علق جورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي لمعهد تحليلات دول الخليج، على أنباء زيارة بايدن للرياض، بتغريدة له على موقع "تويتر"، قال فيها إن إصرار إدارة بايدن على التعامل مع الملك سلمان فقط دون نجله ولي العهد نهج غير ناجح، إذ إن الأمير الشاب سيصبح ملكا قريبا، وهو ما يعني أن واشنطن ستضطر إلى التعامل معه.