بعد توقف لعقدين.. إيران تعيد إحياء مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الى عمان

السومرية نيوز – دوليات

وافقت إيران على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى سلطة عمان بعد توقف دام نحو عقدين.



وتمتلك إيران أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتتطلع سلطنة عمان إلى الاستفادة من ذلك أملا في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن الموافقة على إحياء المشروع تم التوصل إليها خلال زيارة وزير النفط جواد أوجي إلى السلطنة قبل زيارة رسمية للدولة الخليجية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين.

وفي عام 2013، وقع البلدان اتفاقا بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عاما تزود إيران بموجبه عمان بالغاز عبر خط أنابيب تحت البحر.

وفي عام 2016، جدد البلدان جهودهما لتنفيذ هذا المشروع. وقالت إيران في عام 2017 إنها اتفقت مع سلطنة عمان على تغيير مسار خط الأنابيب المخطط له لتجنب المياه التي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة.

وجرى تأجيل المشروع لاحقا بسبب خلافات سعرية وضغط أمريكي على عمان لإيجاد موردين آخرين. ثم انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 بين القوى العالمية وإيران وأعادت فرض العقوبات على طهران في 2018.

وأجرت طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في فيينا على مدى العام الفائت لإحياء الاتفاق النووي الذي أدى إلى رفع العقوبات، لكن المفاوضات توقفت.