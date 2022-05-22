اغتيال أحد عناصر الحرس الثوري في إيران (صورة)

وأكد الحرس الثوري في بيان، "اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدايى خلال عملية إرهابية جنوبي طهران".وأشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن خدايى قتل بعد أن أقدم مجهولون على فتح نيران أسلحتهم تجاهه ما أسفر عن مقتله في الحال، جنوبي العاصمة الإيرانية.وبينت وكالة تسنيم أن "القوات الأمنية اتجهت إلى مكان الحدث فور وقوعه وتلاحق المهاجمين للقبض عليهم واحالتهم للتحقيق".ونوهت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن حسن صياد خدايى هو ضابط شارك في الحرب السورية.