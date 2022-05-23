أول دولة عربية تستعد لعزل المصابين بجدري القردة

وأوضح الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، أنه سيتم "عزل أي حالة يشتبه بها على المعابر الحدودية لحين ظهور نتيجة فحص PCR".ووضعت وزارة الصحة خطة وطنية لتعريف الحالة المرضية لجدري القردة، وتحديد آلية التحري والإيعاز بتفعيلها والتبليغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها بالجدري على كل المعابر الحدودية وكل القطاعات الطبية الأخرى.وأكدت عدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بالإصابة بجدري القردة في الأردن، بعد تعميم لفرق التقصي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أية حالة اشتباه لأعراض مرض جدري القردة.