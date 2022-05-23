زلزال يضرب إيران بقوة 5.5 درجات

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "الزلزال وقع عند الساعة 12:06:43 بالتوقيت المحلي لطهران على بعد 37 كيلومترات من مدینة سرجنکل في عمق 16كم من سطح الارض على خط الطول الجغرافي 28:92 والعرض الجغرافي59:99".وقال مدير عام دائرة الطوارئ بمحافظة سیستان وبلوشستان عليرضا شهرکي، إن "الزلزال الذي ضرب مدينة سرجنكل، اليوم الاثنین، لم يسجل حتى الان اي خسائر بالارواح او الممتلكات".وتقع مدينة سرجنکل على بعد 83 كم من جنوب زاهدان عاصمة سيستان وبلوجستان.