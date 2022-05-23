امير قطر: أزمة الطاقة الحالية لم تسببها الحرب الجارية في أوروبا

وقال أمير قطر في كلمة بمنتدى الاقتصاد العالمي، إن "أزمة الطاقة لم تكن بسبب الحرب في أوروبا بل كانت قبل ذلك بكثير ولكن الحرب زادت من حدة الأزمة لذلك ارتأينا أن نستثمر في التوسع في مجال الطاقة منذ زمن".وأشار إلى أن "قطر دولة مصدرة للغاز وهي تدرك وجود طلب كبير على الوقود الأزرق في العالم، كما أنها تستخدم أحدث أدوات التكنولوجيا في استخراج الطاقة للحفاظ على البيئة وتقليل الهدر في الغاز".واوضح أمير قطر أن "بلاده على تواصل مع أطراف الأزمة الأوكرانية، معربا عن استعداد بلاده لدعم الجهود لإيجاد حل سلمي".