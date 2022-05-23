الشيوخ الامريكي يدعو الى الانضمام المبكر لفنلندا والسويد لـ "الناتو"

وذكرت وكالة "تاس"، ان "كلا المشرعين الأمريكيين ذوي النفوذ أيدا قرارا يدعو إلى منح عضوية "الناتو" في وقت مبكر إلى ستوكهولم وهلسنكي، كما أيد الطلب 8 نواب في المجلس".ويدعو القرار "الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إعداد جميع الوثائق والتقارير اللازمة على وجه السرعة لمجلس الشيوخ للمصادقة على بروتوكولات دخول فنلندا والسويد إلى الحلف"، وكذلك دعوة "جميع دول الناتو إلى التحرك بسرعة لاستكمال عمليات التصديق الخاصة بها".وسلم سفيرا فنلندا كلاوس كورهونين والسويد أكسيل ويرنهوف لدى "الناتو" رسميا الأربعاء الماضي، إلى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ طلبات انضمام بلديهما إلى "الناتو".