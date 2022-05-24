تحت طائلة الطرد... طالبان تُلزم المذيعات بتغطية وجوههن!

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من أوامر أصدرتها السلطات للنساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة.قرار السلطات الأفغانية سقط كالصاعقة على المذيعات اللواتي اعتبرن أن طالبان تضغوط عليهنّ بطريقة غير مباشرة حتى يتوقفن عن الظهور عبر الشاشات.وتساءلت إعلامية تعمل في محطة تلفزيونية محلية بالعاصمة كابل، ولم ترغب في الإفصاح عن اسمها: "كيف يمكنني قراءة نشرة الأخبار وفمي مغطى؟ لا أعلم ماذا أفعل الآن؟ - يجب عليّ أن أعمل، أنا مَن أعول أسرتي".من جهتها، أوضحت سونيا نيازي، المذيعة في قناة "تولو نيوز"، لوكالة فرانس برس، أن الإعلاميات "قاومن في البداية، إلا أن القناة تعرضت لضغوط، بعد أن أكدت الحركة أن أي مذيعة تظهر على الشاشة دون أن تغطي وجهها يتعين عليها البحث عن وظيفة أخرى".وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار انتقادًا لاذعًا إذ اعتبر البعض أنه يروّج للتطرّف وأنه بالنسبة إلى حركة طالبان، المرأة عبارة عن مرض.وتجدر الإشارة إلى أنّ خلال حكم طالبان السابق من عام 1996 إلى 2001، أجبرت الحركة النساء في جميع أنحاء البلاد بارتداء البرقع الأفغاني الذي يغطي الجسم كله في الأماكن العامة.وبعد غزو أفغانستان عام 2001 تخففت قيود كثيرة، حتى أصبح ظهور النساء على الشاشات بوجوههن مكشوفة أمرا اعتياديا.وبعد استعادتها السلطة في آب الماضي، أرجأت حركة طالبان إصدار قوانين جديدة بشأن ما يجب أن ترتديه المرأة حتى هذا الشهر.