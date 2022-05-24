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حدث تاريخي للطيران السعودي… أول رحلة داخلية بطاقم نسائي

دوليات

2022-05-24 | 03:22
حدث تاريخي للطيران السعودي… أول رحلة داخلية بطاقم نسائي
408 مشاهدة

أتمّت شركة طيران سعودية أول رحلة لها بطاقم جميعه من النساء.

من العاصمة الرياض، انطلقت رحلة شركة «فلاي أديل» بطاقم مؤلَّف من سبعة أشخاص كنَّ من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا الكابتن التي كانت امرأة أجنبية، متوجهة إلى جدة.
وذلك على متن أحدث طائراتنا من طراز A320.

ووصفت الشركة هذا الحدث بالتاريخي خصوصًا أنها انفردت بتشغيل أول رحلة في سماء المملكة بطاقم نسائي بالكامل غالبيتهن سعوديات.

من جهتها، أثنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية على توسع دور النساء في قطاع الطيران في السنوات الأخيرة.

يذكر أن عام 2019، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن أول رحلة طيران بين طاقمها مساعدة سعودية لقائد الطائرة. 
وتشمل الأهداف السعودية لقطاع الطيران والمندرجة في إطار «رؤية 2030» زيادة حركة المسافرين سنوياً بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 300 مليون مسافر بنهاية العقد الحالي.
إلى ذلك، تسعى المملكة إلى جذب استثمارات للقطاع بمئة مليار دولار بحلول 2030 بالإضافة إلى إنشاء شركة طيران وطنية جديدة وبناء "مطار ضخم" في الرياض وزيادة الشحن بمقدار خمسة ملايين طن سنويًّا.
 
 
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