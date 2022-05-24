مقتل واصابة عدد من الجنود الاتراك شمالي العراق

وقالت الوزارة في في بيان لها، أن "الجنود الأتراك قتلوا في اشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، لافتة إلى أنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى".وأعربت الوزارة عن "حزنها الشديد" وقدمت تعازيها لأسر القتلى والقوات المسلحة وللشعب التركي متمنية الشفاء العاجل للجرحى".ويذكر انه في وقت سابق، وقعت اشتباكات عنيفة بين حزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) والجيش التركي، بالقرب من المباني السكنية بمنطقة بروار الآشورية، شمالي العراق.