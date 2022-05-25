الهند تتحدث عن القضاء على مرض شائع

قال وزير الصحة ورعاية الأسرة في الهند، مانسوخ ماندافيا، إن بلاده حولت الأزمة إلى فرصة من خلال زيادة أنشطة القضاء على مرض السل.

وقال في تصريحات صحافية، إنه "تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تم اتخاذ العديد من المبادرات الجديدة في الهند لتحويل فرصة مثل الاختبار ثنائي الاتجاه لمرض السل مع Covid-19؛ فقد انطلقت حملة الكشف عن السل من منزل إلى منزل وتوسيع نطاق التشخيص الجزيئي السريع على مستوى المناطق الفرعية؛ استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية".

وأضاف "الأهم من ذلك تطبيق اللامركزية في خدمات مرض السل إلى مراكز أيوشمان بهارات للصحة والعافية كجزء من الرعاية الصحية الأولية الشاملة".



كما أفاد الوزير أنه "سيتم إطلاق مبادرة جديدة تبني الأشخاص المصابين بالسل هذا العام، بناءً على القيم الهندية للجماعية التي ستدعو صناعات الشركات والمنظمات والأحزاب السياسية والأفراد إلى التقدم وتبني الأشخاص المصابين بالسل والعائلة وتقديم المساعدة لهم من خلال الدعم التغذوي والاجتماعي".

وأعلن الوزير أنه "بدءاً من وقت لاحق من هذا العام، ستقدم الهند اختبارا جديدا معتمدا للجلد لعدوى السل "صنع في الهند" يسمى "C-TB"، مشيرا إلى أن "أداته الفعالة على شكل cos ستكون ذات فائدة هائلة دول أخرى ذات عبء ثقيل".