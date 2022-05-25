نصر الله يحذر من "أمور" ستؤدي لانفجار المنطقة

وفي خطاب متلفز، قال نصر الله: "خلال أيام قد تحدث أمور في المنطقة قد تؤدي لانفجارها، والمقاومة الفلسطينية أخذت خيارها بالرد على أي مساس بالمسجد الأقصى ومسيرات الأعلام" الإسرائيلية.وأضاف: "أقول إن أي مس بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة سيفجر الوضع في المنطقة وسيؤدي لما لا تحمد عقباه، لأنه سيستفز مشاعر جميع المسلمين".وتابع: "العدو (إسرائيل) بواقع مأزوم ويعاني انقساما داخليا حادا ونسبة لأي زمان مضى لم يكن بهذا الضعف والوهن، لذلك على حكومة العدو أن لا تقوم بخطوة نتائجها كارثية على وجود الكيان المؤقت".وأردف قوله: "أدعو إلى الترقب والانتباه والاستعداد لما قد يجري حولنا، لأن له تداعيات كبيرة على المنطقة وهذا يتوقف على حماقة العدو".وأشار إلى أنه بقي 10 أيام على انتهاء المناورة الإسرائيلية، مضيفا: "نحن لا زلنا على جهوزيتنا واستنفارنا".