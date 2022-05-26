اعتقال زعيم داعش الجديد في أسطنبول

ويقول المسؤولون الأتراك، وفق ما نقلته الصحيفة وترجمته السومرية نيوز، إن "زعيم داعش الجديد قد ألقي القبض عليه في غارة أخيرة في اسطنبول"، مشيرين إلى أن "عناصر شرطة مكافحة الإرهاب والمخابرات اعتقلوا رجلاً يعتقدون أنه قاد الجماعة الجهادية منذ مقتل قائدها السابق في عملية أمريكية في سوريا في فبراير / شباط ، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر".وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن "موقع OdaTV الإخباري التركي، حدد هوية المعتقل على أنه أبو الحسن القريشي دون أن يوضح كيف حصل على المعلومات. لكن تقارير سابقة أعطت اسمًا مشابهًا لزعيم داعش الجديد".وتؤكد الصحيفة، أنها "لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هوية الرجل المحتجز من قبل السلطات التركية"، فيما أشارت إلى أن "المسؤولين الأتراك أبلغوا الرئيس رجب طيب أردوغان أُبلغ باعتقاله".وقالت OdaTV إنه "من المتوقع أن يعلن الاعتقال في الأيام المقبلة".وقال المسؤولون الأتراك، إن "الزعيم الإرهابي اعتقل بعد مراقبة الشرطة مطولة لمنزل كان يقيم فيه"، فيما ذكر الموقع التركي، أن "الشرطة لم تفتح النار أثناء المداهمة".وتكمل الصحيفة الأمريكية، أن "القوات التركية اشتبكت مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الداخل وفي سوريا المجاورة على مدى السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى طرد المقاتلين الجهاديين من عدة بلدات بالقرب من الحدود التركية".وتوضح، أن "أنباء الاعتقال جاءت أيضًا في الوقت الذي تشير أنقرة إلى خطط لشن عملية جديدة في الأراضي السورية لمواجهة قوات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، لكن تركيا تعتبرها إرهابية بسبب صلاتها بجماعة مسلحة تسعى للحكم الذاتي في الداخل، وتلقت وحدات حماية الشعب دعمًا غربيًا باعتبارها واحدة من أكثر القوات فاعلية في القتال لتفكيك التنظيم الإرهابي".