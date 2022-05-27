تركيا تعلن ضبط وتدمير أسلحة للعمال الكردستاني في العراق

ونقلت وكالة "الأناضول"، أن "الوزارة نشرت عبر حسابها في تويتر، مقطع فيديو يظهر ضبط الجيش التركي أسلحة ومواد متفجرة وذخائر وأجهزة اتصالات كانت تستخدم من قبل عناصر العمال الكردستاني خلال عملية المخلب ـ القفل شمالي العراق".وأشار البيان إلى "تدمير المواد والأسلحة المضبوطة"، مؤكدا "استمرار العمليات لتدمير أوكار الإرهابيين"، على حد وصف البيان.وكانت تركيا، أطلقت في 18 نيسان الماضي عملة سمتها بـ "المخلب ـ القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة على لائحة الإرهاب، في شمالي العراق.