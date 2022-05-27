موسكو تطرد موظفين في سفارة كرواتيا

وقالت الوزارة في بيان: "في 27 مايو، تم استدعاء سفير جمهورية كرواتيا لدى الاتحاد الروسي، توميسلاف تسار، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم الإعراب له عن الاحتجاج الشديد على المحاولات الباطلة للسلطات الكرواتية لإلقاء اللوم على روسيا في جرائم الحرب في أوكرانيا، وعلى تقديم الجانب الكرواتي المساعدة العسكرية لنظام النازيين الجدد في كييف".وأضافت: "ردا على الخطوات غير الودية التي اتخذتها زغرب في وقت سابق لتقليص حجم البعثة الدبلوماسية الروسية هناك، تسلم السفير (الكرواتي) مذكرة تعلن أن خمسة موظفين في السفارة الكرواتية بموسكو أشخاص غير مرغوب فيهم".