طالبان ترفض دعوة أممية بشأن قيود المرأة الأفغانية

وفي بيان تم تبنيه بالإجماع، دعا مجلس الأمن طالبان إلى "التراجع الفوري عن السياسات والممارسات التي تقيد حالياً حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات".ويشير نص المجلس الذي يضم 15 عضواً إلى "فرض قيود تحد من الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التنقل والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الحياة العامة".ويدعو مجلس الأمن على وجه الخصوص سلطة "طالبان" إلى إعادة فتح المدارس لجميع الفتيات ويعرب عن "قلقه العميق" إزاء الالتزام المفروض على النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام.وفي بيان قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن مخاوف مجلس الأمن "لا أساس لها" و"غير واقعية"، مؤكدة "التزامها" ضمان حقوق المرأة الأفغانية.وأضاف البيان "بما أن الشعب الأفغاني مسلم بغالبيته، تعتبر الحكومة الأفغانية التقيد بالحجاب الإسلامي منسجماً مع القيم الدينية والثقافية للمجتمع وتطلعات غالبية النساء الأفغانيات".