هددت بـ"إجراءات عقابية".. إيران تعلن احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين

وقال بيان مقتضب للحرس الثوري، إن "سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، تمكن اليوم الجمعة، من احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين بسبب انتهاكات في مياه الخليج العربي".وقبل أيام، احتجزت الحكومة اليونانية ناقلة نفط إيرانية بطلب من الولايات المتحدة، فيما قالت هيئة الملاحة البحرية الإيرانية إن السفينة توقفت في السواحل اليونانية نتيجة سوء الأحوال الجوية، وكذلك إصابتها بخلل فني.ونقلت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، أعلى جهة أمنية في البلاد، عن مصادر مطلعة، قولها إن طهران "تعتزم اتخاذ إجراءات عقابية وتأديبية ضد اليونان إثر احتجاز الأخيرة للسفينة الإيرانية".