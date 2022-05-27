اليونان تتهم ايران بممارسة "القرصنة"

اتهمت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، إيران بممارسة "القرصنة" بعدما أعلنت طهران احتجازها ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان إن "هذه الافعال هي بمثابة قرصنة".

ودعت أثينا المواطنين اليونانيين إلى "تجنب التوجه إلى إيران".



وفي وقت سابق، ذكرت وسائل اعلام أن إيران "احتجزت ناقلتي نفط تحملان علم اليونان".

وأوضحت أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت اليوم ناقلتين يونانيتين في مياه الخليج".



وذكرت وسائل إعلام أن العملية "تمت بعد أن سلمت اليونان ناقلة النفط الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها بالقرب من اليونان إلى الولايات المتحدة.



إلى ذلك، ذكر موقع "لويد ليست"" لأخبار الشحن البحري، أن قوات إيرانية صعدت على متن الناقلة "برودينت وريور" التي ترفع علم اليونان، وأجبرتها على الإبحار نحو سواحلها.