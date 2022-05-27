تركيا.. القبض على قيادي بارز في "داعش"

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله: "لا توجد معلومات دقيقة" تؤكد أنه زعيم المجموعة الإرهابية، لكنه "عنصر بارز" في التنظيم".وأفادت تقارير صحفية عن اعتقال زعيم تنظيم "داعش" أبو حسن الهاشمي القريشي في اسطنبول، من دون أن تؤكد السلطات التركية ذلك.وعُين أبو حسن الهاشمي القريشي في اذار، بعد أكثر من شهر على مقتل سلفه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في 3 شباط.وأُعلن تعيينه في 10 اذار عبر تسجيل صوتي نشره التنظيم المتطرف.