لهذه الأسباب.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها بصدد تجميد أي أصول أمريكية وتجريم تعاملات مع بنك الشرق الأقصى وبنك "سبوتنيك" الروسيين، ومؤسسات روسية يزعم أنها تعمل مع كوريا الشمالية، بالإضافة إلى الشركة التجارية المرتبطة بالخطوط الجوية الكورية الشمالية "كوريو" الخاضعة أساسا لعقوبات.وأفادت الخزانة الأمريكية في بيان بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (OFAC) فرض "عقوبات على فرد ومصرفين وشركة تجارية لدعمهم تطوير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأسلحة الدمار الشامل والباليستية".وذكرت أنه "في 24 ايار 2022، أطلقت كوريا الديمقراطية (الشمالية) ثلاثة صواريخ، صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) وصاروخين باليستيين قصيري المدى".وشددت على أن كوريا الشمالية ومنذ بداية العام الجاري أطلقت 23 صاروخا باليستيا، بما في ذلك 6 صواريخ باليستية عابرة للقارات، "وكلها تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وقالت الوزارة الأمريكية أن "الإجراءات الجديدة تستهدف فردا دعم أو ساعد بشكل مباشر في تحقيق إيرادات لمنظمات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المرتبطة بتطوير الصواريخ البالستية، إلى جانب ثلاث كيانات تساهم أو ساهمت في المشتريات وتوليد الإيرادات لمنظمات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".