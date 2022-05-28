روسيا تعلن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ فرط صوتي

وأفادت وزارة الدفاع في بيان أن الصاروخ "زيركون" أطلق من فرقاطة الأدميرال غورشكوف في بحر بارنتس في اتجاه هدف في مياه البحر الأبيض في المنطقة القطبية الشمالية.وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت في إطار "تجارب أسلحة جديدة" روسية.وأطلق أول صاروخ "زيركون" في تشرين الأول العام 2020، وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينذاك بـ"حدث كبير"، وأجريت بعد ذلك تجارب أخرى ولاسيما انطلاقا من فرقاطة الأدميرال غورشكوف ومن غواصة تحت سطح المياه.